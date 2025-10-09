İLAN

T.C.

REYHANLI

AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/275 Esas

DAVALI : VASİM HANANU

Davacı ERİC BREDİ tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan yargılamasında;

Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, hazırlık tensip zaptı, ön inceleme tensip zaptı, bilirkişi raporu ve celse zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşmasının 18.11.2025 günü saat 10:10'a bırakılmasına karar verilmiş olup belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği; dava dilekçesine karşı HMK 128. maddesi gereğince iki hafta içerisinde cevap vermeniz, iki haftalık süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

