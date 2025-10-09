T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2022/94 Esas

KARAR NO : 2024/546

C.SAV.ESAS NO : 2022/197

SANIK : AHMET ELŞEYHALİ, MUHAMMED ADNAN ve EMEL oğlu, 17/06/1988 HAMA/SURİYE doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Hakaret, Silahla Tehdit, Basit Yaralama (Teşebbüs)

SUÇ TARİHİ : 07/10/2021

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 106/2.a, 116/4, 86/2-1. cümle, 125/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8), BERAAT, DÜŞME

KARAR TARİHİ : 19/12/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Ahmet ELŞEYHALİ hakkında Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Hakaret, Silahla Tehdit, Basit Yaralama suçlarından açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME, BERAAT, HAGB) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.07.10.2025

Basın No: ILN02309755 #ilan.gov.tr