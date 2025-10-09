T.C.

KOCAALİ

İCRA DAİRESİ

2021/246 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/246 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, KOZLUK Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 116 Ada, 14 Parsel, Taşınmazın borçluya ...

Adresi : Kozluk Mahallesi Köyiçi Mevkii Kocaali / SAKARYA

Yüzölçümü : 899,35 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kocaali Belediyesinin 1/1000 uygulama imar planı içinde değildir. Kozluk mah. köy yer. alanı planına göre köy yerleşim alanı içindedir. 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına göre kırsal yerleşimdedir.

Kıymeti : 1.019.221,96 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 14:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 14:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 14:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 14:29

08/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

