T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2021/132 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptal ve Tescil davası nedeniyle; Kilis İli, Merkez İlçe, Demirciler Arazi Köyü, 826 ada, 64 parsel sayılı taşınmaz hakkında, Reşid BADEM'in 20 yılı aşkın süredir zilyet ve tasarrufunda olduğunu belirtilerek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir. Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2021/132 Esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri TMK'nun 713/4. maddesi gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02310023 #ilan.gov.tr