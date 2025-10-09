T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2020/588 Esas

KARAR NO: 2020/1425 Karar

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizin 16/11/2022 tarih ve 2020/588 E 2022/1425 K sayılı ilamı ile; sanıklar HANAN SULEYMAN ve KAVSAR MOHAMMAD hakkında Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan,TCK'nın 61 maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastına dayanan kusurunun ağırlığı ile suç sebep ve saikleri dikkate alınarak eylemine uyan TCK'nın 37/1 maddesi delaletiyle 142/2-b maddesi uyarınca takdiren3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA karar verilmiş, verilen karar MÜŞTEKİ Ilia ve Velina oğlu, 1981 BULGARİSTAN doğumlu BORIS ILIEV GEORGIEV'atüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.07.10.2025

Basın No: ILN02309366 #ilan.gov.tr