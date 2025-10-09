T.C DİYARBAKIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Esas No : 2024/648 Esas

Davacı , T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ile Davalılar , EMİNE ASLAN, EMİNE YILDIRIM, FATİH ÇELENK, FATMA KARAHAN, HABİBE SEVİK, HALİSE TAŞKIN, MEHMET NESİH KARACADAĞ, MUSTAFA ÇELENK, RAMAZAN ÇELENK, REMZİYE ÇELENK, SENİHA KARACADAĞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;

Davalı RAMAZAN ÇELENK (T.C.: 21055779130)'in tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiş olup yukarıda adı belirtilen davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ etmek gerektiğinden ara karar uyarınca yukarıda ismi belirtilen davalıya mahkememize cevap dilekçesi ve itirazlarını sunması için 2 haftalık kesin süre verildiği, süresi içesinde sunulmaması halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı aksi takdirde yokluğunda karar verileceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03/10/2025

