SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

1 - Aşağıda tabloda bilgileri bulunan, mülkiyeti Silivri Belediyesi'ne ait toplam 2 (İki) adet taşınmazın satış ihalesi, Belediye Encümeni tarafından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulüyle 24/10/2025 Cuma Günü Saat 10:00 'da, tabloda gösterilen Muhammen Bedeller üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Binası, Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Sıra No Mahalle Ada/ Parsel Cinsi Alanı (m2) İmar Durumu Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) 1 ALİPAŞA MAH. 8276/92 TARLA 61121.25 TARLA ₺108.000.000,00 ₺3.240.000,00 2 ÇANTA -BALABAN 163/13 ARSA 2.498,86 Ayrık Nizam konut Alanı 2 Kat E=0.08 Yükseklik:7.00 m ₺8.000.000,00 ₺240.000,00

2 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER :

a)Gerçek kişiler için Kimlik Fotokopisi,

b) Gerçek kişiler için İkametgâh Belgesi.

c) Gerçek kişiler Nüfus Kayıt Örneği

d) Gerçek kişiler için, Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

e) Gerçek/tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekâletname örneği ve imza sirküleri

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun "İhaleye Katılamayacak Olanlar" 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

g) Taşınmaz için yatırılmış Geçici Teminat Makbuzu veya ilgili Bankadan alınmış Teminat Mektubu

h) Şartname alındı Makbuzu

ı) Tüzel kişiler için Türkiye'de tebligat adres beyanı,

j) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri

k) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

l) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

m) Yukarıda b,c şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.

n) İstekliler verecekleri fiyat tekliflerini yazı ve rakamla okunaklı ve anlaşılır bir şekilde belirteceklerdir. Tekliflerde kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ayrıca şartnameyi kabul ve taahhüt ettiklerine dair imzalayarak iç zarfa koyacaklardır.

3- Kapalı teklif zarfları; istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları; 23/10/2025 Perşembe Günü mesai bitimine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

4- İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5- Satış İhalesine ait şartname, taşınmazların tapu kayıtları ve imar durumları, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir ve ihaleye katılım için 50.000,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan Olunur

Basın No: ILN02309087 #ilan.gov.tr