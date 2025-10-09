NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ŞEHRİMİZİN MÜHTELİF YERLERİNDE BULUNAN ARSALAR SATILACAKTIR.

1- Aşağı tabloda belirlenen 1'inci sıradaki taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45'inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. 2'nci sıradaki taşınmaz. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35'inci Maddesi vd. gereği kapalı teklif üslüyle satışı yapılacaktır

2-İhale 27.10.2025 Pazartesi günü tabloda belirlenen saatte Nevşehir Belediye Encümenince Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

3.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3.2. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi.

3.3. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

3.4. İmza sirküleri vermesi,

3.4.1. Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,

3.4.2.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3.1) ve (3.2) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

3.5.İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

3.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

3.7.Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden 5.000,00 TL (BeşBinTürkLirası) bedelle temin edilebilir.

5- Muhammen bedel ve teminatlar;

S/N Mahallesi Ada Parsel M² Si Bedeli ₺ Geçici Teminat ₺ İhale Saati 1 Sümer Mahallesi 2519 8 477,57 9.347.550,00 ₺ 280.426,50 ₺ 14:00 2 2000 Evler Mahallesi 684 18 3000 66.000.000,00 ₺ 1.980.000,00 ₺ 14:05

5.1. Yukarı tabloda belirlenen 1'inci sıradaki taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45'inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. 2'nci sıradaki taşınmaz. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35'inci Maddesi vd. gereği kapalı teklif üslüyle satışı yapılacaktır

Teklifler ihale günü Saat:12:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

5.2. Tahmini bedel üzerinden tabloda belirlenen oranında geçici teminat alınacaktır.

6- İhaleyi alan, ihale bedelini şartnamede belirlenen sürede ödeyecektir.

7- Arsalara ilişkin bilgi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir.

8- İhaleye ilişkin, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

9- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

