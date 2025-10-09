İLAN

HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: : 2024/840 KARAR NO: : 2025/599

SANIK : SABRİ KARAKURT

Mustafa ve Nihal oğlu, 10/03/1980 Yayladağı doğumlu,

SUÇ : Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

SUÇ TARİHİ : 12/05/2018

SUÇ YERİ : HATAY/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 12/03/2025

Kanun maddesi : TCK 179/2

Verilen ceza : 7ay hapis cezası

Yukarıda özeti yazılı gerekçeli kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02309410 #ilan.gov.tr