TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KAPANMASINA DAİR İLAN

DOSYA NO:2021/12 TEREKE

18485542434 TC.Kimlik nolu ÖMER DURAÇIK'IN terekesinin;Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin20/01/2021 Tarih ve2021/71 Esas, 2021/156 Karar sayılı ilamı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,yine Turgutlu 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/09/2025 Tarih,2021/12 Tereke Esas, 2025/19 karar sayılı ilamı ile TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN Kapatılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet;İİK,166,182,254 md.leri gereğince İLAN olunur.

Basın No: ILN02308653 #ilan.gov.tr