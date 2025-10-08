T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2020/332 Esas

KARAR NO : 2023/463

C.SAV.ESAS NO : 2020/953

SANIK : ÖMER ÇAĞLAR, KENAN ve GÜLİZAR oğlu, 01/01/2000 KIRIKHAN doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Kasten Yaralama, Kemiklerin Kırılmasına Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralamak

SUÇ TARİHİ : 19/02/2019

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 86/1, 87/3

VERİLEN CEZA MİKTARI : MAHKUMİYET

KARAR TARİHİ : 07/11/2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Ömer ÇAĞLAR hakkında Kasten Yaralama, Kemiklerin Kırılmasına Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralamak suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (MAHKUMİYET) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 01.10.2025

Basın No: ILN02308302 #ilan.gov.tr