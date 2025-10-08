T.C. MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/249 Esas

İLAN

Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Nusratiye mah/köyü, 20 Cilt, 623 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı Ramazan ve Nuriye oğlu 13/05/1946 doğumlu TURHAN ŞENGÜLEROĞLU ile 50 yıllık bir süreden beri haber alınamadığı bahisiyle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliğe talep edilen TURHAN ŞENGÜLEROĞLU hakkında bilgisi bulunan kişilerin 08/01/2026 tarihine kadar Mersin 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/249 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen duyurulur.29.09.2025

