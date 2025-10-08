T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/131 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, IŞIK Mahalle/Köy, 13181 Ada, 4 Parsel, bahçeli kargır ev nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Aydınlık Evler Mahallesi, İznik Sokak, No: 31 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 244 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/1000 uygulamalı imar planı bulunmaktadır. İmar planında, ?Konut Sahası? isabet ettiği belirtilmiştir.
Kıymeti : 3.960.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 11:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:20
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
