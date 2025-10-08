T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2022/109 Esas

DAVALI: AFRED NELSON Duatepe Mah. Şahadet Sok. No:13 Şişli Şişli/ İSTANBUL

Davacı Data Select Limited tarafından açılan ancak alacağın temliki sonucunda davacı sıfatını alan DS HIGHLAND LIMITED tarafından yürütülen Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında davalıya tebligat yapılamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/12/2025 günü saat: 10:55'da duruşma yapılacak olup HMK 186. Maddesi gereğince önümüzdeki oturumun sözlü yargılama olarak icra olunacağı ve gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02308306 #ilan.gov.tr