İLAN

T.C.

IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/748 Esas

Davacı Ümmülbani Sürmeli ile davalılar Leman Güneş, İmdat Güneş ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının davasında dahili davalılar329***914T.C kimlik numaralı, Bey*** ve Gül** kızı, 1961 doğumlu Nevra Güneş'in son ikametgah adresi olan Hollanda Krallığı, 328***842 T.C kimlik numaralı, Kas** ve Sev** oğlu, 1976 doğumlu, Kore Güneş'in son ikametgah adresi olan SIPONKOPSTR 2572 NL 9938 DEN HAAG HOLLANDA KRALLIĞI, 329***810 T.C kimlik numaralı, Bey*** ve Gül** kızı, 1964 doğumlu Nuray Güneş'in son ikametgah adresi olan Hollanda Krallığında tüm aramalara rağmen açık adresleri tespit edilemediğinden ve kendilerine dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatini tebliğine karar verilmiş olduğundan, adı geçen dahili davalıların 12/11/2025 günü saat: 11:00'da Iğdır Adliye Ek Hizmet Binası Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları sulh için gerekli hazırlığı yapmaları,duruşmaya taraflardan yalnızca birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri,iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçelerinizi sunmanız, ayrıca henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususu Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02308305 #ilan.gov.tr