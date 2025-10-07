İ L A N
T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/518 Esas17.07.2025 Konu : gaip hk. BÜŞRA KABİL ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MERVE KABİL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.07.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 45217545968
ADI SOYADI : MERVE KABİL
BABA ADI : OSMAN
ANA ADI : YILDIZ
DOĞUM TARİHİ : 13/08/1989
DOĞUM YERİ : KOCAELİ
Basın No: ILN02307552 #ilan.gov.tr