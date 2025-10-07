İ L A N

T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/518 Esas17.07.2025 Konu : gaip hk. BÜŞRA KABİL ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MERVE KABİL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.07.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 45217545968

ADI SOYADI : MERVE KABİL

BABA ADI : OSMAN

ANA ADI : YILDIZ

DOĞUM TARİHİ : 13/08/1989

DOĞUM YERİ : KOCAELİ

Basın No: ILN02307552 #ilan.gov.tr