T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/358 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Toplu Konut İdare Başkanlığı tarafından davalı Münir Akçadağ adına tapuda Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 151 ada 34 nolu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/358 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12.09.2025

