T.C.

KULU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLANEN TEBLİGAT

Esas No : 2021/608 Karar No : 2023/627

Karar Tarihi : 22/12/2023

Suç : Basit yaralama ve mala zarar verme

Sanığın Kimliği: Mehmet Atçeken Süleyman ve Şemsiye 'den olma 14/04/1995 İsveç d.lu

Sanık Mehmet Atçeken hakkında mahkememizce kasten yaralama suçundan neticeten 8.960TL adli para cezası, mala zarar verme suçundan 6.000TL adli para cezasına hükmediğilde ve her iki suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilmiştir.

Sanık Mehmet Atçeken'in tebligata yarar adresi bilinmediğinden ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat kanunun 29.maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında ilanen tebliği, aynı kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yayın tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemesi aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile Mahkememizin kararına karşı itiraz yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

