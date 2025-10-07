T.C. KAYSERİ

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1658-Ceza Dava Dosyası 01.10.2025

İ L A N

5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık Mohammad ve Durdane oğlu, 07/02/1995 İran doğumlu sanık ALİ TAYYEBİ , mahkememizin25/02/2025 tarih ve2023/1658 Esas, 2025/166 sayılı kararıyla 7242 Sayılı Kanun'la değişik 5607 sayılı kanunun 3/18-son maddesi delaletiyle aynı Kanun'un 3/5. Maddesi gereğince neticeten 10 AY HAPİS ve 20,00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği,

Sanığın dosyada bilinen adresinin bulunmadığı tüm beyanlarında Barand Hattamalı Köyü Tabriz adresinin bulunduğu açık adresinin bilinemediğinden mahkememiz kararı ve katılan Gümrük müdürlüğü vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ yapılamamış ve adresinin de tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın ve istinaf başvurusunun sanığa ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde mahkememize bizzat yada bulunduğu yer adliyesi nöbetçi mahkeme kanalıyla istinaf dilekçesi verebileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

SANIK: ALİ TAYYEBİ, Mohammad ve Durdane oğlu,

07/02/1995 iran doğumlu, ,

