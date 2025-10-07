Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/893 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/893 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , BEYOĞLU İlçesi , ŞEHİT MUHTAR Mahallesi, TAKSİM ve ABDÜLHAK HAMİT Mevki, 411 Ada No, 3 Parselde bulunan kat mülkiyetli, YEDİ KATLI ALTI DÜKKANLI YİRMİ İKİ DAİRELİ KARGİR APARTMAN nitelikli,40/1.000 Arsa Paylı , 354m2 Yüz Ölçümlü,19 NOLU MESKEN vasıflı, 5. KAT 24 NOLU Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi:Kocatepe Mahallesi, Abdülhak Hamit Caddesi No 3/18-19 Elmas Apartmanı Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti: 10.600.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 14:40



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İli, BEYOĞLU İlçesi, ŞEHİT MUHTAR Mahallesi, TAKSİM ve ABDÜLHAK HAMİT Mevki, 411 Ada No, 3 Parselde Bulunan Kat Mülkiyetli, YEDİ KATLI ALTI DÜKKANLI YİRMİ İKİ DAİRELİ KARGİR APARTMAN nitelikli, 40/1.000 Arsa Paylı, 354m2 Yüz Ölçümlü, 18 NOLU MESKEN Vasıflı, 5.KAT, 23 NOLU Bağımsız Bölümün Tamamı niteliğindedir. Adresi: Kocatepe Mahallesi, Abdülhak Hamit Caddesi No 3/18-19 Elmas Apartmanı Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti: 10.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 14:50

02/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02307503 #ilan.gov.tr