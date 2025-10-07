T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 40. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2022/336 Esas

DAVALILAR: 1-Mustafa Karabulut (T.C. kimlik no 14947263398)

2- Sevcan Karabulut (T.C. kimlik no 14941263516)

Dairemizin 2022/336 Esas sayılı dosyasında verilen tensip zaptı ve duruşma zaptının davalılar Mustafa Karabulut ve Sevcan Karabulut'a ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;



KARAR:

1-Dosyaya kayıt edilen nüfus kayıt bilgilerine göre davacılar İsa Taşdelen'in 24/04/2025,Kandıra Taşdelen'in 19/09/2023 tarihinde öldüğü anlaşılmakla, nüfus kaydı itibarıyla mirasçısı görünen taraflara istinaf itirazları konusunda dairemizde yapılacak yargılamaya davacı sıfatında katılmalarını teminen katılmaları,

2- 26/11/2025, saat 10:45 olan duruşma gününün bildirilmesine,

Tensip zaptı ve duruşma zaptı yerine geçerli olmak üzere ilgili taraflara ilanen tebliğ olunur. 22/09/2025

Basın No: ILN02307204 #ilan.gov.tr