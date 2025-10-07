T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/90 Esas

Konu: Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesi ile; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan 447 pafta 2086 ada 26 parsel sayılı 118,12 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2/32 hisse maliki Ahmet oğlu Hüseyin yönünden Fatih 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/03/1998 tarih, 1998/70 Esas, 1998/307 Karar Sayılı ilamı ile TMK 427. Maddesi uyarınca en büyük mal memuru İstanbul Defterdarı yönetim kayyımı tayin edildiğini, dava konusu taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresi dolmuş olup; TMK. 588. Maddesi gereğince taşınmazın 2/32 hisse maliki maliki Ahmet Oğlu Hüseyin'in gaipliğine, taşınmazdaki söz konusu hisselerinin Hazine adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

İşbu İlan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde MK'nın 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin hakimliğimizin 2025/90 Esas sayılı dava dosyasına müracat etmeleri gerektiği, aksi halde yukarıda ismi geçen kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği ilan olunur. 25/09/2025

Basın No: ILN02307922 #ilan.gov.tr