KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

S. N Taşınmazın İli/İlçesi Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Taşınmaz Alanı Cinsi İmar Durumu Toplam Arsa Muhammen Bedeli (TL) %3 Geçici Teminat Bedeli(TL) 1 KIRŞEHİR /MERKEZ BAHÇELİEVLER 6498 3 3.363,6 0 ARS A E=2.00 Yençok =13.50 Ticaret 61.000.000,00 1.830.000,00

Mülkiyeti Kırşehir Belediyesine ait yukardaki tabloda tapu bilgileri, İmar durum bilgileri ile Muhammen bedeli ve geçici teminatı verilen arsa vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" satışı yapılacaktır. İhale 22.10.2025 Çarşamba günü saat 11:00'da Kırşehir İli Yenice Mahallesi Terme Caddesi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi 1. Katında bulunan Belediye Encümen Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

YETERLİLİK İÇİN İSTENEN BELGELER

1)- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından bulunduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri. İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, yetkili kurulundan alınmış yetki belgesi ile imza sirküsü. Geçici Teminat Makbuzu ( Belediyemiz Ziraat Bankası İban TR24 0001 0024 9934 8311 2650 68 nolu hesabına yatırılarak açıklamalar kısmına ihaleye katılacak kişi ve taşınmaz bilgileri girilerek dekont alınacak.) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Ortaklık Beyannamesi Kırşehir Belediyesine borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. Teminat olarak kabul edilecek değerler;

a)Tedavüldeki Türk parası,

b)Banka Teminat mektubu (Süresiz)

c)Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaretine ait tahviller.

j) Şartname ödenti makbuzu (İhale dosya bedeli 3.000,00 TL'dir.)

k) İhalelerden yasaklı olmadığına dair Taahhütname.

2)-2886 sayılı D.İ.K'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf. (Bütün bu belgeler ve teklif mektubunu içeren iç zarf dış zarfın içine konularak dosya şeklinde en geç 22.10.2025 Çarşamba günü saat 10:00'a kadar Kırşehir Belediyesi Ahi Evran Mahallesi Prof.Dr.M.Ali Altın Bul. No:2'deki Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne imza karşılığında verilmiş olacaktır.

3)-Mektup ve Faks ile yapılan müracaatlar değerlendiremeye alınmayacaktır.

4)-İstekliler Şartname ve eklerini Kırşehir Belediye Başkanlığı Ahi Evran Mahallesi Prof. Dr. M. Ali

Altın Bulv.No:2'de ki Belediye Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 08:00–17:00 saatleri arasında görebilecekleri gibi, Şartname ve eklerini 3.000,00TL karşılığında satın alacaklardır.

5) İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları ve alım satım masrafları ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

6)-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

7)-2886 sayılı D.İ.K.'nun 17. maddesi gereğince; İLAN OLUNUR.

02/10/2025

