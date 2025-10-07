İLAN METNİ

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesinden

DOSYA NO : 2025/362 Esas

KARAR NO : 2025/253

DAVACI : K.H.

SANIK : CAHİT AZAK, Remezan ve Aliye oğlu, 16/11/1994 D.lu, TC Kim No: 23284689136

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 11/01/2023

KARAR TARİHİ : 08/08/2025

KARAR TÜRÜ : KARŞI YETKİSİZLİK (YETKİ UYUŞMAZLIĞI -YARGITAY 5. CEZA DAİRESİNE GÖNDERİLMESİ)

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Genel Gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde tarafların bulunduğu yer Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla veya mahkememiz kalemine müracaatla zabıt katibinde beyanla düzenlenecek tutanak veya dilekçe ileHatay1. Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yoluna başvurabileceğiniz, süresinde itiraz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02307521 #ilan.gov.tr