ANKARA 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/584

KARAR NO : 2025/283

DAVALILAR : 1-ANTİS YAPI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2-HÜSEYİN YALÇIN COŞKUN

Davacı RÖNESANS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından Davalılar MEHMET YAŞAR COŞKUN, ANTİS YAPI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, HÜSEYİN YALÇIN COŞKUN aleyhine açılan Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat istemli davasında;

Davacı vekili dava dilekçesi ile, Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle şimdilik 10.000,00.-TL maddi ile1.000.000.-TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile müvekkiline ödenmesine; Davacı vekili ıslah dilekçesi ile maddi tazminat taleplerini 1.000.000,00.-TL'ye yükselterek davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile müvekkiline ödenmesine karar verilmesini etmiş, Mahkememizin 10/07/2025 tarihli, 2023/584 esas ve 2025/283 sayılı kararıyla, Davanın Kısmen Kabulüne, 1.000.000,00.-TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, 500.000,00.-TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, karar verilmiş olup, Davalılar ANTİS YAPI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve HÜSEYİN YALÇIN COŞKUN'nun adreslerine çıkartılan tebligatların yapılamadığı ve tebliğe yarar başkaca bir adresinin de belirlenemediği anlaşıldığından, tesis olunan kararın kendisine ilanen tebliğine, karar verilmiştir.

Buna göre, 10/07/2025 tarihinde tesis edilen mahkememiz kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibareniki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yoluna gidilmezse kesinleşeceği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.29/09/2025

Basın No: ILN02306392 #ilan.gov.tr