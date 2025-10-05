GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Hisar Mahallesi 953 ada 61 parselde bulunan 30.881,69 m² taşınmaz 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. İhale, 23.10.2025 Perşembe günü saat 09:30'da yapılacaktır.

Taşınmaz kira ihalesi, Gemlik Belediyesi Başkanlık Katı Encümen Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

Sıra No İlçe /Mahalle Kira Süresi (Yıl) m² Tahmini Bedel (aylık) Geçici Teminat % 3 1 Gemlik/Hisar Mah. 953 ada 61 parsel Taşınmaz Kira İhalesi 3 30.881,69 2.624.943,65-TL + KDV 2.834.939,15-TL

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

a- Nüfus cüzdanı fotokopisi

b- İkametgah Belgesi

c- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi

d- Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri

e- Şartnamede yazılı teminatları 22/10/ 2025 saat 16:00 a kadar Belediye Veznelerine yatırmaları

f- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

g- Derneklerden, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkili kişinin imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

h- Şartname alındı belgesi

i- Adli Sicil Kaydı

j- Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri

k- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

l- İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış SGK ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge

m- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri

n- Yer görme belgesi

3 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.

4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 – İhaleye müracaat edenler 22.10.2025 Çarşamba günü saat 16:00'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 2.000 - TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Emine Aksel TÜMER

Belediye Başkanı a.

Belediye Başkan Yardımcısı

Basın No: ILN02303416 #ilan.gov.tr