T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2024/1077 Esas

KARAR NO : 2025/554

Dolandırıcılık, Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/09/2025 tarihli ilamı ile 157/1, 158/1.l, 157/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Davut ve Güllüzar oğlu, 20/06/1968 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı AYDIN ŞAHİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve sanık Ayşe DÜLGER hakkında verilen ilamın İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 30.09.2025

