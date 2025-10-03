T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/375 Esas

Davalı : 1- ESAT ÖZDEM

Davacı : 2- ADALET BAKANLIĞI ADINA İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılaması sonucu belirtilen davalı ESAT ÖZDEM'e her türlü araştırmaya rağmen adresinin tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden;

DAVA;

Davacılar vekili, dava dilekçesinde özetle; Davalının İstanbul Hakimi olarak görev yapmakta iken 16/07/2016 tarihinde açığa alındığını, Temmuz 2016 ay kendisine peşin olarak ödenen faiz hariç 4.656,77 TL borcu bulunmakta olup, İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün 2020/ 18992752 sayılı kişi borcu dosyası düzenlendiğini, söz konusu borcun ödenmesi için davalıya ödeme mektubu gönderildiğini ve kamu alacağının ödenmesi tebliğ edilmiş ise de bugüne kadar söz konusu alacakların ödenmediğini, söz konusu borcun ödenmemesi nedeni ile iş bu davanın açıldığını, açıklanan nedenlerle, davanın kabulü ile fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla davalının görevinden ilişiğinin kesildiğinde kendisine peşin olarak ödenen Temmuz 2016 ayına ait davalıya peşin olarak ödenmiş olan toplam 4.656,77 TL maaş tutarının ödeme tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, yeni duruşmanın 18/12/2025 günü saat 11:35'e bırakılmasına karar verildiğinden,

Belirtilen davalı adına tebliğ yerine geçmek suretiyle dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya cevap verebileceğiniz hususu ihtar ve ilan olunur.30/09/2025

Basın No: ILN02305517 #ilan.gov.tr