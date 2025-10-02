Örnek No : 49

T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

2024/312 ESAS

ÖRNEK NO:8 ÖDEME EMRİ VE 34KP3077 PLAKALI ARACIN BİLİRKİŞİ RAPORUİLANEN TEBLİĞ

ALACAKLI : BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Bülent Yümüç(TBB No: 58818)

Cumhuriyet Mah. Meşecik Sk. No: 1 Sümerler İş Merkezi K:4 Libadiye Üsküdar / İSTANBUL

BORÇLU : SERVET GERÇEK, 19*******28TC Nolu,

Yalim Blmyn-4 Sokak No 3 Genç Apartman Blok No:3 Daire:1 47100 Artuklu / MARDİN

BORÇ MİKTARI : 141.349,33 TL ( TAKİP ÇIKIŞ MİKTARI )

Borçlu Servet GERÇEK'e tebliğ imkansızlığı nedeniyle; ödeme emrinin ve müdürlüğümüz dosyasının talimatı ile İzmir 3.İcra Müdürlüğünün 2024/852 talimat dosyasından 12/04/2024 tarihinde kıymet takdiri yapılan 34KP3077 plakalı aracın kıymet takdirinin(34 KP 3077 plakalı aracın KNCSJX76AG7014330 şase numaralı 2015 model, BONGO K2500 ÇİFT TEKER KASALI KAMYONET, dizel, manuel vitesli, 215131 kilometrede, KAMYONET olduğu, Aracın yeddiemin deposuna giriş tarihinin 16.02.2024 olduğu, Kontak anahtarının mevcut ve ruhsatının olmadığı, genel olarak bakımlı bir araç olduğu, muhtelif kısımlarında küçük hasarların bulunduğu, yedek lastiğinin mevcut olduğu, lastiklerin genel olarak ömrünün %20-30'luk kısmını doldurduğu, SBM sorgulamasında 1 adet kaza hasar kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. 34 KP 3077 plakalı aracın genel durumu itibariyle piyasa değerinin 500.000,00 TL takdir edilmiştir.) ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 29/09/2025

Basın No: ILN02305158 #ilan.gov.tr