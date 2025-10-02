İLAN

T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ







ESAS NO : 2025/10 Esas

Dava konusu edilen İzmir Menderes Çakaltepe Mahallesi 173 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın doğu sınırında kalan tescil harici alanın doğu sınırında yol bitiminde 170 ada 27 parsel, batı sınırında ve kuzey sınırında tescil harici yer, güney sınırında yol bitiminde 170 ada 34 parsel sayılı taşınmaz bulunan Keldağ Orman alanı içinde kalan, 1148,18 m² orman sınırları 1458,26 m² ziraat alanında kalan toplam 2606,44 m² tescil harici alanın zilyedi olduğunu iddia eden Davacı İBRAHİM UĞURYOL tarafından MALİYE HAZİNESİ, MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine Türk Medeni Kanununun 713 maddesi gereğince dava açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 3 ay içinde itirazları olan ve hak iddia eden varsa mahkememize müracaat etmeleri gerektiği ilan olunur. 12/09/2025

Basın No: ILN02305342 #ilan.gov.tr