T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/227 Esas

KARAR NO : 2025/565

DAVALI : HÜSEYİN KANBUR 31*******60

Davacı Döndü KANBUR tarafından aleyhinize açılan Soybağının Reddi ve Babalığın Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından açılan Soybağının Reddi ve Babalığın Tespiti davasında; iddia, duruşmada saptanan beyanlar, kayyım tayinine ilişkin ilam, nüfus kayıtları, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın adli tıp raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde; davacı eldeki dava ile işbu davaya konu çocuk Sevgi'nin, davalı Süleyman ile olan gayriresmi birlikteliklerinden dünyaya geldiği halde evlilik birliği içinde dünyaya geldiği için davalı eşi Hüseyin'in nüfus kayıtlarına birliktelikten dünyaya gelmiş gibi yazıldığını, halbuki adı geçen çocuğun biyolojik babasının davalı Süleyman olduğunu ileri sürerek soybağının düzeltilmesini ve babalığın tespitini talep etmiştir. Toplanılan delillerden ve özellikle İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın adli tıp raporundan, işbu davaya konu çocuk Sevgi'nin biyolojik babasının davalı Süleyman olduğu saptandığına göre, açılan davanın kabulü ile küçük Sevgi KANBUR'un babasının davalı Hüseyin KANBUR olmadığı anlaşılmakla SOYBAĞININ REDDİNE; küçük Sevgi KANBUR'un babasının, davalı Süleyman TEKNECİ olduğunun TESPİTİNE karar verildiği, tebliğden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolunun açık olduğu tebliğ yerine geçmek üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

