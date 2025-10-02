T.C.

DİVRİĞİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/194 Esas

Dahili Davalı Firdevs DOĞAN (Sivas İli Divriği İlçesi Gürpınar Köyü nüfusuna kayıtlı Süleyman ve Fitos Kızı,10/11/1943 Gürpınar doğumlu)

Dahili Davalı İnci ÇINAR (Sivas İli Divriği İlçesi Gürpınar Köyü nüfusuna kayıtlı Aziz ve Fatma Kızı,02/05/1929 Gürpınar doğumlu)

Dahili Davalı Mustafa ÇINAR (Sivas İli Divriği İlçesi Gürpınar Köyü nüfusuna kayıtlı Ali ve Meryem Oğlu,01/06/1988 Divriği doğumlu)

Dahili Davalı Mustafa ÇINAR (Sivas İli Divriği İlçesi Ahmetpaşa mahallesi nüfusuna kayıtlı Mehmet ve Seçim Oğlu,06/04/1969 Ankara doğumlu)

Dahili Davalı Sultan GÜNEŞ (İstanbul ili Bahçelievler ilçesi Çobançeşme Köyü nüfusuna kayıtlı Ali ve Meryem Kızı,07/09/1971 Şişli doğumlu)

Dahili Davalı Şehriban ÇINAR (Sivas İli Divriği İlçesi Gürpınar Köyü nüfusuna kayıtlı Aziz ve Fatma Kızı,15/04/1936 Gürpınar doğumlu)

Davacı Derviş ÇINAR tarafından aleyhinize Sivas ili, Divriği İlçesi, Gürpınar köyü sınırları içerisinde bulunan 101 ada 22 ve 28 parsel, 109 ada 4 parsel, 113 ada 2 parsel, 117 ada 11 parsel, 119 ada 8 ve 11 parsel, Yağbasan köyü 122 ada 40 parsel sayılı taşınmazların taşınmazlar için açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresiniz bilinmediği için tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 30/01/2026 günü saat 09:15'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK.317/2, 122 ve 128. maddeleri uyarınca, dava dilekçesine karşı iki hafta içinde HMK 129. maddesindeki unsurları içerir şekilde cevap dilekçesi vermeniz, süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.29/09/2025

Basın No: ILN02304032 #ilan.gov.tr