T.C. BEYKOZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/103 Esas

İ L A N

Davacı , MEHMET KEMAL AĞAR, Davalı , CEVHERİ GÜVEN arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Basın yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davalı Cevheri GÜVEN'in adresinin meçhul ve mernis adresinin boş olması nedeniyle 31.08.2025 tarihli bilirkişi raporu tebliğ olunamamıştır. Bu nedenlerle ilan yapılması uygun görülmüştür.

Şikayete konu 2 adet youtubevideo linki bazı tarayıcı programları ile açılmak istendiğinde erişim engeli kararı olduğu uyarısı görülmekte venormal tarayıcılar ile açılamamaktadır, bunun üzerine VPN özelliği olan ( uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan bir internet teknolojisi) OPERA tarayıcısıyla 2 adet video linki açılmış ve izlenmiştir. Buna göre;

CEVHERİ GÜVEN isimli youtube kanalında yayın yapılan 2 adet videoda anlatılanlar izlenmiş ve videoda anlatılanlarmetin haline getirilmiş videoda olan bazı görsellerin ekran resimleri de eklenmiş ve ekte 40 sayfa olarak sunulmuştur.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.04.09.2025

