T.C. BAKIRKÖY 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2022/289

KARAR NO : 2025/18

Kasten Yaralama suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/01/2025 tarihli ilamı ile sanık ZOUHAIR BAKHIRI'nın TCK'nin 86/1-3-e, 87/3, 62 maddeleri gereğince 1 YIL 12 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık müdafi tarafından bu karara yönelik istinaf başvurusunda bulunulduğu, müşteki Abdülselam ve Hayşa oğlu, 1997 Fas doğumlu, Fas vatandaşı MOHAMED EL ALAMI yargılama aşamasında tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ile istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra müştekiye kararın ve istinaf başvuru dilekçesinintebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde karara yönelik istinaf yasa yoluna gidileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 01/10/2025

Basın No: ILN02305393 #ilan.gov.tr