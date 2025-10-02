MUĞLA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
ESAS No : 2025/835
KARAR No : 2025/1044
KARAR No : 2025/1044
KARAR TARİHİ :08/09/2025
SIFATI : Sanık
ADI SOYADI : Mevlüt TEKİN
BABA ADI : Erdal
DOĞUMYERİ VE TARİHİ: Marmaris 13/01/2000
SUÇ : Hükümlü ve Tutuklu Kaçması
CEZA : Mahkumiyet / 4 Ay 15 Gün
Mahkememizin2025/835 Esas2025/1044Karar sayılı dosyasında sanık Mevlüt TEKİNhakkında verilen gerekçeli kararın yukarıda açık kimliği yazılı sanığın adresinin tespit edilememiş olmasından dolayı 7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30.maddeleri gereğince sanık hakkında verilen hükmün ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31.maddesi gereğince, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.24/09/2025
Basın No: ILN02305210 #ilan.gov.tr