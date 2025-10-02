MUĞLA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS No : 2025/835

KARAR No : 2025/1044

KARAR TARİHİ :08/09/2025

SIFATI : Sanık

ADI SOYADI : Mevlüt TEKİN

BABA ADI : Erdal

DOĞUMYERİ VE TARİHİ: Marmaris 13/01/2000

SUÇ : Hükümlü ve Tutuklu Kaçması

CEZA : Mahkumiyet / 4 Ay 15 Gün

Mahkememizin2025/835 Esas2025/1044Karar sayılı dosyasında sanık Mevlüt TEKİNhakkında verilen gerekçeli kararın yukarıda açık kimliği yazılı sanığın adresinin tespit edilememiş olmasından dolayı 7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30.maddeleri gereğince sanık hakkında verilen hükmün ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31.maddesi gereğince, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.24/09/2025

