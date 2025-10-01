T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/189 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli Merkez İlçesi Mevlana Mahallesi 2626 ada 39 parsel (Yeni 2626 ada 47 parsel)
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULKADİR YILDIZ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/189 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2025
