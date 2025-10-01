İ L A N

T.C. KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/286 Esas27.06.2025 Karasu Maliye Hazinesi tarafından, Sakarya ili Karasu İlçesi Yenimahalle Mahallesi 1316 ada 5 parsel sayılı taşınmazın hissedarları Hava: Halit kızı, Mustafa: Ali oğlu, Ömer: Halit oğlu, Zehra: Feyzullah kızı, Ali: Mecit oğlu hakkında açılan gaiplik davasında verilen ara karar uyarınca, Hava: Halit kızı, Mustafa: Ali oğlu, Ömer: Halit oğlu, Zehra: Feyzullah kızı, Ali: Mecit oğlu hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2024/286 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi ilan olunur.

