İLAN

T.C. RİZE AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/229 Esas

DAVALI : NATALIA KOTAEVA -659932873- Pasaport numaralı,Baba adı SEMYON, Ana adı ZINADIDA, D. TARİHİ 06.10.1972

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptının dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve mernis adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız ve açık adresinizin tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptınının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu davaya karşı ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap vermeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02300539 #ilan.gov.tr