T.C. İstanbul Anadolu 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO: 2021/519 Esas

İSTANBUL ANADOLU 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

TEREKESİ TASFİYE OLUNAN

ADI SOYADI: ZİYA KAHRAMAN (23278134796)

VEFAT TARİHİ :25/05/2020

TASFİYENİN AÇILDIĞI TARİH: 16/01/2025

İstanbul Anadolu 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/519 ESAS sayılı kararı ile en yakınmirasçıların tarafından mirası reddedilen murisin terekesi TMK 612., İİK 180,218 ve 220. maddeleri gereğince basit usulde tasfiyesine başlanmış olup;

1-İlandan itibaren 30 gün içerisinde muristen alacaklı olanların alacaklarını kaydettirerek delillerini (senet, defter vs. delillerininasıl ve onaylı örneklerini tevdii etmeleri taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların da aynı süre içerisinde istihkak iddialarını bildirmeleri

2-Murise borçlu olanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri, aksi davranışın İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği,

3-Murisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindekikanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklardan mahrum kalacakları, İİK 166,180,218. ve 220. Maddeleri ilanen tebliğ olunur.

MURİS : ZİYA KAHRAMAN - 23278134796 TC kimlik numaralı -HastaneMah. İstanbul Cad.Güldalı Sok. No:4A1 Arnavutköy / İSTANBUL AFYONKARAHİSAR ili, SANDIKLI ilçesi,

KARADİREK mah/köy, 49 Cilt, 107 Aile sıra no, 33 sırada nüfusa kayıtlı, OSMAN ve NAZİKE

oğlu/kızı, 16/01/1952 dogumlu, 22.09.2025

Basın No: ILN02300275 #ilan.gov.tr