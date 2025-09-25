PODCAST CANLI YAYIN
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi :26 Eylül 2025 , 00:00 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2025 , 00:13
T.C. Denizli 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
2025/24 Satış
Taşınmazın Gazete Veya İnternet Haber Sitesi İlanı
Ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/24 satış dosyasından sağlanabilir. Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Karaman Mah. 369 Ada, 43 Parsel-190,97 m2-3.820.000,00 TL KDV:10
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2025 - 14:35Bitiş Tarih ve Saati: 20/10/2025 - 14:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 14:35Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 14:35

23.09.2025

Basın No: ILN02300282 #ilan.gov.tr