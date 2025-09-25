T.C.

ANKARA 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/26 Tereke

Mahkememizin 2025/26 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan terekenin Resmi Tasfiyesi davası kapsamında, 13/01/2024 tarihinde vefat eden, Kırşehir İli, Akçakent İlçesi, Avanoğlu Mah/Köyü, Cilt No: 14, Aile Sıra No:7, BSN:40 sırada nüfusa kayıtlı, Yaşar ve Arefe oğlu/kızı, 26/01/2001 doğumlu, 17825174588 TC kimlik numaralı müteveffa Mustafa IŞIK'ın yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiklerinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir. Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri ve Tüzük 41. maddesi gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların(kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içerisinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK 629. maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02282003 #ilan.gov.tr