T.C. GAZİOSMANPAŞA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2024/557 Esas - 2025/339

EK KARAR

DOSYA NO : 2024/557 Esas

KARAR NO : 2025/339

SANIK : HÜSEYİN GÜLMEZ, İSMAİL ve HAYRİYE oğlu, 04/03/1967 İSTANBUL doğumlu, SİİRT, MERKEZ, HALENZÊ mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No : 15920260588

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 14/10/2018

ASIL KARAR TARİHİ : 02/07/2025

EK KARAR TARİHİ : 23/09/2025

KANUN MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 142/2-h maddesi

VERİLEN CEZA : 4 Yıl 2 Ay Hapis

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 02/07/2025 tarihli gerekçeli kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-)Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,

2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolunamüracaat edilebileceği hususu tebliğ olunur. 23/09/2025

