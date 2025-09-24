T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/622

İHBAR OLUNAN DAVALI : ZINEB SALIH

Davacılar Levent Yetenek ve Nimet Yetenek tarafından davalı İstanbul Ail, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ihbar olunan davalı Zıneb Salıh aleyhine açılan evlat edinme davasında ön inceleme sırasında ihbar olunan davalı ZINEB SALIH'ın yapılan adres araştırmalarından adresinin tespit olunamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ve tahkikat duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin ilanen tebliğine;

İlanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 127, 129, 194, 195 ve 324 maddeleri gereğince 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yaracak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini ve tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, tüm delillerini ibraz etmesi, edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi, delil avansını yatırması, cevaba cevap ve 2.cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia-savunmalarınızı genişletebileceği-değiştirebileceği,dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesinden sonra bu hakkının olmadığı, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine kaim olmak üzere;

Tahkikat duruşma günü olarak belirlenen 24.10.2025 günü ve saat 11.15'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceği ayrı ayrı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02299559 #ilan.gov.tr