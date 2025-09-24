T.C.

ANKARA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.37423631-2024/666-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 17/07/2025 tarih 2024/666 Esas ve 2025/550 karar sayılı ilamı ile İbrahim ve Gülşen'den olma, 15/12/1998 Yenimahalle doğumlu,Çankırı Kurşunlu Ağılözü mah/köy nüfusunda kayıtlı, sanık KÜBRA DEMİR hakkında, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan TCK'nın 191/1-6, 53, maddeleri uyarınca 2 yıl 6 Ay hapis cezası verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden ve adresinin meçhul kalmasından dolayı ilgili mahkeme kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu itibarla, ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat Kanununun29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02299060 #ilan.gov.tr