BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/383 Esas

KARAR NO: 2025/287

Davacı Gülizar ALTUNTAŞ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Davanın Kabulüne, Nevşehir ili, Nevşehir Merkez ilçesi, Özyayla Mah., cilt:57 Hane:25 BSN: 152'de nüfusa kayıtlı, 237****62 TC kimlik nolu, Mehmet VE Hanife kızı, 25/07/1986 doğumlu, Davacı Gülizar ALTUNTAŞ ile aynı yer Bsn:70'de nüfusa kayıtlı 523****32 TC kimlik nolu, Durmuş ve AYŞE oğlu, Nevşehir 26/03/1976 Doğumlu, Davalı Erdem ALTUNTAŞ'ın TMK 166/1-2 Maddesi gereğince BOŞANMALARINA, müşterek çocuklar Yağmur ve Alpaslan 'ın velayetinin anneye tevdiine, baba ile kişisel ilişki tesisine, çocuklar için tedbir nafakası hususunda karar verilmesine yer olmadığına, 30.000TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 31.599,00TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiye 187,80TL harcın davalıdan alınıp, hazineye gelir kaydına,

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra, iki haftalık süre içinde istinafı kabil olmakla davalı Erdem ALTUNTAŞ'a ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02299384 #ilan.gov.tr