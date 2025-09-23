T.C.DENİZLİ 3. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/36 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda ayrıntıları yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı

açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



1 Nolu Taşınmaz; Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Kadılar Mahalle, 8709 Ada, 2 Parsel

Yüzölçümü : 285,96 m2 Kıymeti : 3.500.000,00 TL KDV: %10İmar Durumu : Konut Alanı içerisinde. Ayrık Nizam 2 Kat Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma Başlangıç: 28/10/2025 - 12:28 - Bitiş: 04/11/2025 - 12:28 2.Artırma Başlangıç: 27/11/2025 - 12:28 - Bitiş : 04/12/2025 - 12:28



2 Nolu Taşınmaz; Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Kadılar Mahalle, 8708 Ada, 5 Parsel Yüzölçümü : 350,87 m2Kıymeti: 4.150.000,00 TLKDV: %10 İmar Durumu : İnşaat tarzı Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Yapılaşma Şartları; Ayrık Nizam 2 Kat olacak şekildedir. - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma Başlangıç: 28/10/2025 - 14:59 - Bitiş : 04/11/2025 - 14:59 2.Artırma Başlangıç: 27/11/2025 - 14:59 - Bitiş: 04/12/2025 - 14:59

20/09/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02299065 #ilan.gov.tr