T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/453 Esas

DAVALI : FİRDEVS İPEK, 18154843992 T.C kimlik nolu, Denizli ili Tavas ilçesi, Kızılca nüfusuna kayıtlı,

Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemece tebligat içerisinde dava dilekçesi ve tensip zaptı bulunan meşruhatlı tebligat çıkartılmıştır. Tespit edilen adreslere çıkarılan tebligat tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Üzeyir İpek vekili tarafından mahkememize ibraz edilen dava dilekçesinde özetle; Tarafların boşanmalarına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talep edilmektedir.

İş bu ilanın tebliğinden itibaren cevap süresi 6100 sayılı yasa ve 127mad. Uyarınca iki haftadır. Süresinde cevap dilekçesi verilmediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, gösterilecek delillerin başka yerden getirilmesi durumunda 1000TL delil avansını mahkeme veznesine yatırılması gerektiği HMK 150 maddesi uyarınca İHTAR olunur.

Ayrıca duruşmanın bırakıldığı 21/01/2026 günü saat 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.01/09/2025

Basın No: ILN02298554 #ilan.gov.tr