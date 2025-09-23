İ L A N

T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI : RUHİ GÜZEL

DAVALI : ZÜLKER KÜSE

Mahkememizin 26/12/2024 tarih ve 2021/510 Esas, 2024/549 Karar sayılı kararı ile; "Davanın KABULÜ ile;

1-a)-Sakarya ili Söğütlü ilçesi İmamlar mahallesi 1580 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan toplam 60 adet ceviz, armut, erik ve fındık ağacının davacı tarafından meydana getirildiğinin ve davacıya ait olduğunun TESPİTİNE,

b)-Sakarya ili Söğütlü ilçesi İmamlar mahallesi 74 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan toplam 23 adet ceviz, armut ve fındık ağacının davacı tarafından meydana getirildiğinin ve davacıya ait olduğunun TESPİTİNE,

c)-Sakarya ili Söğütlü ilçesi İmamlar mahallesi 2079 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 25/06/2024 tarihli fen bilirkişi raporu ekindeki krokide A harfi ile gösterilen kısımdaki iki katlı mesken nitelikli yığma yapı, C harfi ile gösterilen kısımdaki iki katlı ahır ve depo nitelikli yığma yapı ve B harfi ile gösterilen kısımdaki tek katlı garaj nitelikli betonarme yapının davacıya ait olduğunun TESPİTİNE," karar verilmiş olup; gerekçeli kararın tebliğinden itibaren (2) HAFTA içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi Başkanlığı nezdinde İSTİNAF yoluna müracaat edilebilebileceği hususu davalı Zülker KÖSE'ye ilanen tebliğ olunur.

