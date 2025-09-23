İ L A N

T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/363 KARAR NO : 2024/211

Davacı tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının açık yargılaması sonunda; Mahkememizce yurt dışı tebligatı çıkartılmış olup, tebligat yapılamamış olup, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; HÜKÜM :Davanın kabulüne,1-RizeDereüstü Mahallesi 2017 ada 29 parsel sayılı 1491,18 m² yüzölçümündeki taşınmazın Harita Mühendisi Hüseyin Ak tarafından düzenlenen 14/01/2019 tarihli rapor ve ekindeki krokisinde B harfi ile gösterilen taşınmazın tamamının tapu malikleri adına olan tapu kaydının iptali ile tapudan yol olarak terkinine, 2-Dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmının kamulaştırma bedelinin 849.391,04 TL olduğunun tespitine, dava konusu taşınmazın tespit edilen kamulaştırma bedeli olan 849.391,04 TL' ye 29/10/2017 tarihinden işbukarar tarihine kadar geçen süre için yasal faiz yürütülmesine,3-Taşınmazın kamulaştırılan kısmı için tespit edilen kamulaştırma bedeli olan849.391,04 TL' den; A-) Kıymet takdiri raporu ile belirlenen bedelin üzerinde kalan fark bedel 655.537,64 TL' lik kısmının işlemiş faizi ve tüm nemalarıyla birlikte tapu maliklerinin tapu kaydındaki ve mirasçıların veraset ilamındaki hissesi oranında kendisine ödenmesi için derhal Rize Vakıflar Bankası Şubesi Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, tapu kaydındaki takyidatlar, tedbir ile haciz ve ipotek şerhinin kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,b-)07/01/2020 tarihli kararda kıymet takdiri raporu ile belirlenen 193.853,40 TL' lik kısmının tapu maliklerinin tapu kaydındaki ve mirasçıların veraset ilamındaki hissesi oranında kendilerine ödenmesi hususunda Rize Vakıflar Bankası Şubesi Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı için hüküm kurulduğu için bu hususta yeniden karar verilmesine yer olmadığına4- Fen bilirkişisi tarafından düzenlenen 14/01/2019 tarihli rapor vekrokinin kararın eki sayılmasına,5- Kararın infazı için fen bilirkişisi tarafından düzenlenen 14/01/2019 tarihli rapor vekroki ile birlikte bir suretinin Rize Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiş olduğu ve Mahkememizin bu kararına karşı davacı kurum vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulduğu, işbu istinaf başvurusuna karşı da cevap verme hakkı olduğu, iş bu ilanın yayımlandığı tarihi takip eden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, teblig tarihini takip eden iki haftalık süre içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF yolu açık olmak üzere tescil yönünden ise kesin olmak üzere karar verildiği hususları Muhammet ve Hünkar oğlu, 25/12/1955 doğumlu Kasım Toptan'a ilanen tebliğ olunur.19/09/2025

