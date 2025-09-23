T.C.

KULU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/179 Esas, Davacı TEDAŞ ile Davalılar Çağlar Yılmaz, Kemal Yılmaz, Pınar Çakır aleyhine Konyaİli, Kulu İlçesi, Değirmenözü Mahallesi/Köyü, 1814 Ada 3 Parsel ( 21/10/2024 tarihli ifraz işlemi (TSM) ile pasife alınmış 1814 Ada 4,5,6 ve 7 numaralı Parseller olarak tescilenmiş) sayılı taşınmazda, MEDAŞ'ın faaliyetleri için ihtiyaç duyulan Enerji Nakil Hattı (KULU DM - KARACADAĞ ENH) yeri için taşınmazın 10,83 m² lik kısmında mülkiyet, 6.746,70 m² lik kısmında irtifak hakkı,

2025/180 Esas, Davacı TEDAŞ ile Davalı İsa Tütüncü aleyhine Konya ili, Kulu İlçesi, Değirmenözü Mahallesi/köyü, 1812 Ada 7 Parsel Sayılı taşınmazda, MEDAŞ'ın faaliyetleri için ihtiyaç duyulan enerji nakil hattı (KULU DM - KARACADAĞ ENH) yeri için taşınmazın 7,06 m² lik kısmında mülkiyet, 2.908,30 m² lik kısmında irtifak hakkı,

2025/181 Esas, Davacı TEDAŞ ile Davalılar Celal Tütüncü, Cennet Tütüncü, Dilek Tütüncü, Elif Süslü, Emine Küçükgöl, Fatih Tütüncü, Fatma Özger, Fatma Tanık, Ferhat Tütüncü, Feride Tütüncü, Funda Pınarbaşı, Hanife Baysal, Meliha Yılmaz, Metin Tütüncü, Mustafa Tütüncü, Mustafa Tütüncü, Nefise Tütüncü, Neriman Şener, Nevse Atay, Ömer Tütüncü, Penbe Tunçer, Satı Görgülü, Şerife Bölüktaş, Şerife Tütüncü,Uğur Tütüncü, Yaşar Gül,Zeynep Bircan Dahili davalılar Ali Tütüncü, Aydın Tütüncü, Ayten Kibar, Berat Tütüncü, Bostan Ünver, Fatma Tütüncü, Gökcan Akbulut,Hayri Ünver,Hikmet Tütüncü, İsmet Tütüncü, Leyla Tütüncü,Oğuzhan Tütüncü, Ömer Faruk Tütüncü,Selim Tütüncü,Sibel Selek, Soner Tütüncü, Songül Tütüncü, Sultan Tütüncü, Sümbül Ateş, Sünbül Tunçer,Şengül Çetin,Taner Tütüncü, Türkan Tütüncü, Veli Tütüncü, Yaşar Ünver aleyhine Konya İli, Kulu İlçesi, Değirmenözü Mahallesi/köyü, 1813 Ada 12 Parsel Sayılı taşınmazda, MEDAŞ'ın faaliyetleri İçin İhtiyaç Duyulan Enerji Nakil Hattı (KULU DM - KARACADAĞ ENH) yeri için taşınmazın 3,24 m² Lik kısmında mülkiyet, 940,03 m² Lik kısmında irtifak hakkı,

2025/182 Esas, Davacı TEDAŞ ile Davalı Tevfik Uzuner aleyhine Konya İli, Kulu İlçesi, Değirmenözü Mahallesi/Köyü, 1813 Ada 11 Parsel sayılı taşınmazda, MEDAŞ'ın faaliyetleri için ihtiyaç duyulan Enerji Nakil Hattı (KULU DM - KARACADAĞ ENH) yeri için taşınmazın 0 m² lik kısmında mülkiyet, 134,33 m² lik kısmında irtifak hakkı,

2025/183 Esas, Davacı TEDAŞ ile Davalı Tevfik Uzuner aleyhine Konya İli, Kulu İlçesi, Değirmenözü Mahallesi/Köyü, 1813 Ada 10 Parsel sayılı taşınmazda, MEDAŞ'ın faaliyetleri için ihtiyaç duyulan Enerji Nakil Hattı (KULU DM - KARACADAĞ ENH) yeri için taşınmazın 0 m² lik kısmında mülkiyet, 136,07 m² lik kısmında irtifak hakkı,

2025/184 Esas, Davacı TEDAŞ ile Davalılar Korkmaz Kılınç, Ramazan Cömert aleyhine Konya İli, Kulu İlçesi, Değirmenözü Mahallesi/Köyü, 1812 Ada 9 Parsel sayılı taşınmazda, MEDAŞ'ın faaliyetleri için ihtiyaç duyulan Enerji Nakil Hattı (KULU DM - KARACADAĞ ENH) yeri için taşınmazın 9,61 m² lik kısmında mülkiyet, 1.066,03 m² lik kısmında irtifak hakkı,

2025/185 Esas, Davacı TEDAŞ ile Davalı Hasan Gölcük aleyhine Konya İli, Kulu İlçesi, Kozanlı/Kalealtı Mahallesi/Köyü, 288 Ada 29Parsel sayılı taşınmazda, MEDAŞ'ın faaliyetleri için ihtiyaç duyulan Enerji Nakil Hattı (GÖLCÜK YAYLASI ENH) yeri için taşınmazın 9 m² lik kısmında mülkiyet, 345,20 m² lik kısmında irtifak kamulaştırması talep edilmiş, kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tesciline ilişkin kamulaştırmayı yapan idare tarafından 26/06/2025 tarihinde mahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbankası Kulu Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Kulu Adliyesindeki Kulu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

